El Govern central lamenta la mort del Papa Francesc: "Un home de pau i de diàleg"
El Govern ha lamentat la mort del Papa Francesc, aquest dilluns als 88 anys d’edat, i ha expressat el seu condol als catòlics espanyols i de tot el món.
Així s’ha expressat el ministre d’Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que ha qualificat el Pontífex com "un home de pau i de diàleg entre cultures i religions".
"El meu sentit condol als catòlics espanyols i de tot el món per la mort del Papa Francesc. Un home de pau i de diàleg entre cultures i religions. Descansi en pau", ha expressat en un missatge a la xarxa social X.
També s’ha referit al Papa el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que en una entrevista en Telecinco, recollida per Europa Press, ha desitjat que Francesc descansi en pau. "No puc res més que dir que, per a tota la família cristiana, és un moment molt trist", ha afegit.
El Papa Francesc ha mort aquest dilluns 21 d’abril, a l’edat de 88 anys, en la seua residència de la Casa Santa Marta del Vaticà, just un dia després d’aparèixer en la missa de la Resurrecció a la Plaça de San Pere.