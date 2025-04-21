Uns 394.000 vehicles ja han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona en l’operació tornada de Setmana Santa
Són el 68% del total de 580.000 previstos pel Servei Català del Trànsit
Uns 394.000 vehicles ja han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona en l’operació tornada amb motiu de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. ón dades fins a les dues del migdia d'aquest dilluns. Aquesta xifra representa el 68% del total de 580.000 vehicles que Trànsit preveu que tornin fins a la mitjanit d’aquest dilluns. Al migdia, les retencions sobretot es concentren a diversos punts de l’AP-7, molt especialment des del sud. A les dues del migdia, l’autopista ha registrat cues de 16 quilòmetres entre Santa Margarida i els Monjos i el Vendrell, i de deu entre el Vendrell i Altafulla.