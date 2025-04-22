CINE
Tono Folguera, premi al productor català de l’any
El cineasta, amb arrels al Pallars, ha participat en èxits com ‘Alcarràs’. Rebrà la distinció en el BCN Film Fest
El productor de cine Tono Folguera (Barcelona, 1966) serà reconegut amb l’Screen International Award al productor català de l’any en el marc del BCN Film Fest 2025. Es tracta de la segona edició d’aquest reconeixement, que atorga la revista britànica de cine Screen International a un productor o productora català destacat per la seua trajectòria i impacte en el panorama cinematogràfic internacional. La corresponsal a Espanya d’aquesta revista, Elisabet Cabeza, serà l’encarregada d’entregar el premi a Tono Folguera durant la cerimònia d’inauguració del BCN Film Fest, aquest dijous als Cines Verdi de Barcelona. Tono Folguera, que ha participat en èxits recents del cine català com Alcarràs o El mestre que va prometre el mar, té arrels familiars al poble d’Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Amb una trajectòria de més de 20 anys en producció de documentals i pel·lícules de ficció, Folguera és fundador de les productores Lastor Media i Vilaüt Films i ha recolzat el talent de cineastes com Carla Simón (Alcarràs), Clara Roquet (Libertad), Carlos Marqués-Marcet (Polvo serán, 10.000 km), Agustí Villaronga (Loli Tormenta), Elena Martín Gimeno (Creatura), Mikel Gurrea (Suro), Marcel Barrena (Mediterráneo), Carles Bosch (Bicicleta, cullera, poma) o la libanesa Mounia Akl (Costa Brava, Lebanon), entre d’altres.