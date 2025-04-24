SANT
Diada multitudinària a Lleida per superar la pausa de la Setmana Santa
L’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran, a vessar en la festa literària
Després de la Setmana Santa, hi havia ganes de Sant Jordi. Encara que llibreters i editors van lamentar la pèrdua per les jornades festives, la multitudinària diada d’ahir a Lleida va servir per recuperar el somriure, amb Francesc Macià i Ferran a vessar i dos autors estrella a la llista de vendes: Javier Cercas a Catalunya i Anna Sàez a Lleida.
Llibreters i editors lamentaven dimarts la pausa de vendes provocada per la Setmana Santa, però la diada de Sant Jordi, tot just dos dies després del Dilluns de Pasqua, va tornar a confirmar ahir les ganes de llibres i roses, amb milers de lleidatans atapeint l’eix de parades creat un any més a l’avinguda Francesc Macià i bona part de la rambla Ferran. Passejants i compradors van omplir aquesta via literària a vessar de parades de llibres i roses, sobretot al migdia i al llarg de tota la tarda, en una jornada animada per una meteorologia mig estiuenca i per les actuacions organitzades per la Paeria a l’escenari de Ferran cantonada carrer Democràcia, amb els concerts de Paula Milara i el grup Angelo i ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega.
Cultura
Sant Jordi a Lleida, en imatges
segre
A Francesc Macià es van instal·lar fins a 25 parades de llibreries, editorials i floristeries, a banda de la institucional de la Paeria –que va repartir la tradicional Escata de Drac, amb relats de cinc autors de Lleida– i la de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol, així com l’espectacular plató de Lleida Televisió, que va retransmetre en directe la programació des del migdia i fins a última hora de la nit.
Mentrestant, a la rambla Ferran es van distribuir més de seixanta parades d’entitats socials, culturals i educatives així com de partits polítics.
Un altre punt d’atenció en plena rambla va ser el Museu Morera, que va celebrar una jornada de portes obertes i va regalar als seus visitants un punt de llibre creat per a l’ocasió amb la reproducció d’una obra de l’artista lleidatana Rosa Siré.
Les parades de les principals llibreries i editorials van congregar durant el dia bona part dels autors lleidatans amb novetat literària, una collita aquest any amb més d’una trentena de títols.
El Gremi de Llibreters de Catalunya ja va decidir l’any passat ajornar la publicació de la llista d’autors més venuts fins d’aquí a una setmana, encara que sí que va donar a conèixer les tendències de la jornada.
A les parades de Lleida es va esgotar el nou llibre de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, coincidint amb la mort dilluns passat del seu protagonista, el papa Francesc. Entre els escriptors de Lleida, sens dubte una de les triomfadores va ser la directora de SEGRE, Anna Sàez, amb el seu true crime L’enverinadora.
A la majoria de capitals de comarca i altres localitats de tot Lleida es va viure també una animada diada de Sant Jordi, amb una gran afluència de públic (vegeu les pàgines 8, 9 i 10).
Les floristeries celebren l’“èxit” de la venda de roses
El Gremi de Floristes de Catalunya va celebrar els dos milions de roses venudes fins a mitja tarda i el president de l’entitat, així com del Consell de Gremis, Joan Guillén, va qualificar la jornada com un “èxit” per al sector. Per la seua part, Paloma Arroyo, presidenta del Gremi de Floristes de Lleida, va apuntar que la jornada va complir les expectatives de “gran activitat”. Així mateix, Carol Sans, responsable de Flors Carol –que va tenir parada ahir a la rambla Ferran– va assegurar que “hem registrat un 2% d’increment en les nostres vendes respecte a l’any passat, que per al comerç de proximitat sempre és una cosa gratificant.” Sans també va destacar que “celebrar Sant Jordi en aquesta rambla, si el clima és bo, és un encert perquè com a reclam funciona molt bé”.