El llibre de Sant Jordi de SEGRE, un èxit
Casi cuatro décadas de historia de Lleida a través del objetivo del fotógrafo Lleonard Delshams. Más de 150 fotos desde 1983
SEGRE va regalar aquest dimecres als seus lectors el llibre Des del retrovisor, convertint-se així en un dels èxits segurs de la diada. El volum repassa les últimes quatre dècades d’història de Lleida a través de més de 150 imatges del fotògraf Lleonard Delshams
Lleonard Delshams (1956) va formar part de l’equip fundacional del diari SEGRE el 1982 i, des de l’any següent, va començar a treballar a la redacció com a fotògraf. De fet, va ser el responsable de la secció fins a la seua jubilació, el 2019. En aquest sentit, el títol del llibre, Des del retrovisor, és una picada d’ullet a una mirada enrere, a més de trenta-cinc anys de tasca professional fotografiant l’actualitat política, social i esportiva de la capital del Segrià, de Ponent i també de cites destacades de Barcelona i Catalunya, com per exemple van ser els Jocs Olímpics del 1992.
Així, el volum gràfic que poden disfrutar els lectors de SEGRE representa un bon repàs històric d’una època de Lleida en la qual es va passar del blanc i negre al color i de l’analògic al digital. De fet, l’apartat final del llibre inclou una també àmplia mostra d’una de les aficions del Leo, la fotografia arquitectònica, que ha pogut desenvolupar els últims anys amb l’ajuda de la càmera d’un telèfon mòbil amb resultats sorprenents. La portada del volum està dedicada a una acció teatral de La Cubana el 1989, que recorda amb afecte i que va provocar la sorpresa en ple carrer Major.
