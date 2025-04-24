Autors, llibreters i editors de Lleida, satisfets amb la festa literària de Sant Jordi
Compleixen les millors expectatives
Cansats però molt satisfets. Autors, llibreters i editors de Lleida van culminar aquest dimecres un nou Sant Jordi complint les millors expectatives. Tant els que es van estrenar com els que van repetir. Entre els primers, Robert Masip (amb parada pròpia) no es va cansar de firmar exemplars de la seua singular traducció al lleidatà de Lo petit príncep, mentre que Josep Maria Carles estava encantat d’exercir d’“aprenent d’escriptor” amb Lo fill del sagristà. Entre els ja veterans, Juan Cal i Marta Alòs van mostrar la seua satisfacció com a autors d’un gènere que no falla mai, el negre i policíac, amb les respectives novetats, A boca de fosc i Culpables.
Per la seua part, Francesc Baena va continuar firmant exemplars del seu èxit del Sant Jordi de l’any passat, El caso de las almendras garrapiñadas. Encara que qui de veritat estava gaudint de la diada va ser la directora de SEGRE, Anna Sàez, amb un dels èxits de vendes del dia, L’enverinadora.
La truculenta història d’aquesta assassina en sèrie rural de fa 90 anys atreu lectors de tot tipus, “fins i tot he firmat un exemplar a una senyora que ha vingut amb una foto antiga de la seua mare amb un vestit de primera comunió que havia brodat l’enverinadora quan va estar a la presó!”.
Cultura
Diada multitudinària a Lleida per superar la pausa de la Setmana Santa
Joan Josep Ballabriga
Cultura
Sant Jordi a Lleida, en imatges
segre