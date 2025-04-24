SANT
Multitudinari mercat de llibres i roses a Tàrrega
Amb més de quaranta parades al carrer del Carme. Els escolars, protagonistes de diferents propostes educatives
Tàrrega va celebrar ahir un Sant Jordi multitudinari que va omplir el centre de llibres i roses. El tradicional mercat al carrer del Carme va reunir més de quaranta parades, entre les quals hi havia llibreries, floristeries i entitats. No hi van faltar novetats editorials locals, com Cròniques d’una ciutat, de Josep Castellà i que va esgotar els exemplars, Tàrrega desapareguda, de Jaume Ramon Solé, o el nou conte de l’Associació Guixanet.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “la transversalitat dels actes de Sant Jordi a Tàrrega”. A més del tradicional mercat, al matí alumnes de totes les escoles i instituts van desfilar per la plaça Major per participar en una lectura col·lectiva. En el cas de l’alumnat de Secundària, les lectures es van centrar en publicacions dedicades a les diversitats funcionals, seguint la campanya Jo Recomano.
També es va fer una representació adaptada de la llegenda de Sant Jordi per a l’escola Alba. Així mateix, hi va haver una proposta que va combinar poesia catalana i música urbana al Teatre Ateneu. A la tarda, la biblioteca va acollir la presentació del sisè volum de Col·loquis a Thä, dedicat a l’escriptor barceloní David Castillo Buïls amb articles de Josep Maria Rodríguez, Andreu Gomila, Ada Castells, Aleix Salvans i Joaquim Espinós i il·lustracions de de l’artista italiana establerta a Tàrrega Cristina Persiani.