SANT
Sardana conjunta d’alumnes i famílies al Pràctiques 2
L’Escola Pràctiques 2 de Lleida va viure ahir la diada de Sant Jordi de forma molt especial amb una jornada festiva en què els alumnes del centre es van convertir en protagonistes d’una activitat centrada en les danses populars catalanes. Com a final de festa, a mitja tarda, la pista esportiva del centre escolar es va omplir amb una ballada de sardanes col·lectiva en la qual van participar tant estudiants com els seus familiars. El pati va acollir més de 500 persones en diverses rotllanes alhora.
Les ballades de sardanes solen ser una tradició típica de la diada de Sant Jordi, que uneix petits i adults.