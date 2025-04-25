SANT
Els llibreters celebren la diada de rècord
La Cambra del Llibre certifica unes vendes de 2 milions d’exemplars, abans de sumar el resultat de les parades. Xavier Bosch, Joël Dicker, Javier Cercas i María Dueñas van encapçalar les llistes
Alpicat. La Biblioteca Sant Bartomeu va entregar dimecres els premis dels concursos BiblioPunt i de Haikus. - AJUNTAMENT D’ALPICAT
Lleida. Josep Castella va presentar ahir a Res Non Verba el seu llibre Cròniques d’una ciutat, amb fotos de J.M. Martí. - GERARD HOYAS
Presentació ahir a l’IEI del nou Quixot en aranès, amb Estefania Rufach, Ròsa Maria Salgueiro, Joan Talarn i Jusèp Loís Sans. - MIREIA CORTASSA
Torrefarrera. L’institut Joan Solà va commemorar la figura del lingüista i va estrenar un mural amb figures de Lego. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
Les Borges Blanques. Una parada a la capital de les Garrigues, que va concentrar la diada a la plaça U d’Octubre. - AJUNTAMENT DE BINÈFAR
Binèfar. La plaça Espanya va acollir el mercat de llibres i roses i la degustació del tradicional guisat del ‘recao’. - IEI
Torrelameu.L ’associació de dones Les Àguedes va celebrar la jornada amb berenar i una rosa per a totes les assistents. - LES ÀGUEDES DE TORRELAMEU
Les xifres provisionals de tancament de Sant Jordi van certificar la jornada de rècord que es palpava al carrer ja des de primera hora del dia. Segons les dades provisionals de la Cambra del Llibre, es van facturar 26 milions d’euros i es van vendre 2 milions d’exemplars, a l’espera de sumar les vendes a les parades de carrers i places, estimant així de forma anticipada que aquest passat Sant Jordi serà el millor de la història seguint la tendència creixent dels últims anys. En aquest sentit, el president de la Cambra, Patrici Tixis, va assegurar ahir a TV3 que la diada va superar “clarament el rècord de l’any passat, que ja era històric”, destacant per exemple les 400 parades a Barcelona, el doble que fa cinc anys. Val a recordar que a Lleida també es va registrar un rècord de paradistes, amb fins a 203 parades autoritzades a tota la ciutat, gairebé la meitat distribuïdes entre l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran.
D’altra banda, Tixis va recordar que en els propers dies es publicaran les llistes definitives dels autors més venuts, que amb prou feines “representen un 4 o 5% de les vendes totals del dia”. Això sí, el rànquing provisional va deixar al capdavant de la ficció en català el clàssic Xavier Bosch (Diagonal Manhattan) i el best-seller Joël Dicker (La catastròfica visita al zoo). L’autor suís també va encapçalar la ficció en castellà juntament amb María Dueñas (Por si un día volvemos). En no-ficció, Javier Cercas va ser el clar vencedor (a Lleida es va esgotar fins i tot el seu llibre) amb El loco de Dios en el fin del mundo, el seu singular relat d’un viatge a Mongòlia acompanyant el papa Francesc, mentre que en català es va imposar l’economista Xavier Sala i Martín amb Entre el paradís i l’apocalipsi.
Entre els autors de Lleida, la directora de SEGRE, Anna Sàez, va ser un dels noms propis de la diada amb L’enverinadora.
D’altra banda, l’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació a Lleida de la traducció a l’aranès del clàssic de Cervantes, Dòn Quishòt d’Era Mancha, un projecte liderat per l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana. El president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que el llibre “suposa un pas més de cara a la normalització de la llengua pròpia de la Val d’Aran”.