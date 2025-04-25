LITERATURA
Premien a Osona el poeta de Mollerussa Jaume Suau per ‘La pedra que no veus’
El poeta i professor de Mollerussa Jaume Suau va guanyar dimecres passat als Hostalets de Balenyà (Osona) la 32a edició del premi literari Miquel Bosch i Jover amb el poemari La pedra que no veus. L’escriptor, de 66 anys, es va imposar en un certamen de poesia que va rebre més de mig centenar d’originals de tots els territoris de parla catalana i que va aprofitar la diada per entregar els premis. El guardó està dotat amb 250 euros i l’edició de l’obra en un volum que reunirà també els poemes finalistes. A La pedra que no veus, Suau traça una metàfora amb “la llosa que tots portem dins, sota la qual s’oculten totes les nostres vivències i experiències del passat.”
Jaume Suau, president del Centre de Recerques del Pla d’Urgell-Mascançà, va ser el febrer del 2020 el primer autor del Pla d’Urgell –i el tercer lleidatà– a guanyar el premi de poesia Maria-Mercè Marçal. Suau es va proclamar vencedor d’aquella 22a edició del guardó amb el poemari Ulls de cugula. Dos anys abans s’havia estrenat en el gènere poètic amb l’obra Plural imperfecte.