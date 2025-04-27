ART
Eloi Biosca guanya el Belles Arts de Sant Jordi de Bellpuig
Per la seua escultura de modelatge digital i impressió 3D ‘Aquí t’espero’. Aaron Pérez es va endur el segon premi per ‘Hivern’
El doctor en Didàctica de les Ciències Socials de Vilafranca del Penedès Eloi Biosca va rebre ahir al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig el Premi de Belles Arts de Sant Jordi, un guardó que atorga la Fundació Perelló i que aquest any estava dedicat a les arts tridimensionals. Biosca es va emportar aquest reconeixement, que està dotat amb 6.000 euros i una escultura de bronze de la Fundació, per Aquí t’espero, una escultura feta amb el modelatge digital en tres dimensions que representa un home davant d’un toro.
L’obra “vol ser una plasmació en imatges d’un posicionament vital davant la perspectiva d’una mort propera” i, segons el seu autor, s’inspira en el vers de l’escriptor i filòsof francès Étienne de la Boétie: “Bé! Bé! Que vingui quan vulgui que aquí l’espero, gallard i a peu ferm”.
Biosca es va formar al Cercle Artístic de Sant Lluc i a l’Escola Llàcer-Sanvicens i va treballar durant anys en la fotografia i el videoart, però a partir del 2013 es va centrar en l’escultura i, concretament, en el modelatge digital i impressió 3D, un camp que, segons l’artista, “és un nínxol d’experimentació innovador que ofereix moltes possibilitats creatives que encara s’estan descobrint”. A banda de la seua trajectòria artística, Biosca va ser professor de Secundària durant 35 anys i va dissenyar i va publicar a internet jocs educatius i reconstruccions virtuals de patrimoni històric.
Per la seua part, el segon premi va ser per a l’artista Aaron Pérez Silva per una escultura de fusta que ha batejat com Hivern. Aquest reconeixement està dotat amb 2.500 euros i està patrocinat per l’ajuntament de Torrefarrera.
Així mateix, també es van donar cinc premis honorífics per a Ondina Oliva per Fred; Xavier Puente per Sense Títol; Oriol Rosell per Càpsula Llar-CLL#1; Jordi Glich per De l’Opacitat a l’Eteri; i Ramon Ruiz per Metalmorfosis.
D’altra banda, l’exposició d’aquestes obres es podrà veure al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig aquest maig i després es traslladaran a Lleida i Torrefarrera.