MÚSICA
L’islandès Halldór Már adapta l’anglès ‘himnes’ del pop-rock català
Versiona en la seua llengua natal ‘L’estaca’
El cantautor i guitarrista islandès Halldór Már (Reykjavík, 1972), establert des de fa més de trenta anys a Barcelona, ha adaptat a l’anglès nou cançons emblemàtiques del pop-rock català en el seu nou treball discogràfic, This way, please, que a més inclou un regal singular, una versió en islandès de L’estaca de Lluís Llach. “Deu anys després de publicar Winds, en el qual vaig adaptar a l’anglès clàssics de la Nova Cançó, volia celebrar-ho ara amb un nou repte, cantar en anglès alguns dels himnes del rock català”, va explicar l’artista a SEGRE en una recent visita a Lleida.
Així, s’ha atrevit amb temes emblemàtics com Corren de Gossos, Bon dia d’Els Pets, Camins de Sopa de Cabra, Llença’t de Lax’n’Busto, Puc ser jo de Whiskyn’s i Boig per tu de Sau. L’àlbum, ja en plataformes i a finals de maig en CD, inclou també cançons més modernes com L’última ressaca de Mishima, Louisiana o els camps de cotó d’Els Amics de les Arts i Truca’m de Joan Dausà.
“Si volia fer un disc de rock català tenia claríssim aquests temes”, va comentar el cantant, que fa set anys es va convertir a una cara popular a Catalunya al presentar a TV3 el programa Katalonski. “Allò em va canviar la vida, aparèixer cada setmana a la tele, que la gent em reconegués pel carrer, viatjar pel món a la recerca de persones que aprenien català...”, va reconèixer Halldór Már Stefánsson, que també va afegir amb un somriure que “llavors va ajudar molt en els meus concerts, però la gent després també t’oblida molt ràpid”.
De fet, va assegurar que “al meu país, a Islàndia, no soc gens conegut ni famós, i m’agradaria fer algun dia un concert allà”. Potser podrà fer-ho, exportant el rock català.