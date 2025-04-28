El Último de La Fila torna als escenaris: Manolo García y Quimi Portet anuncien una gira de concerts per al 2026
Després de prop de 30 anys de la dissolució del grup, actuaran en diverses ciutat, entre ells Barcelona
Manolo García i Quimi Portet han confirmat el retorn als escenaris d'El Último de La Fila l'any 2026. Després de gairebé tres dècades d’absència, la seva tornada es materialitzarà en una gira que a partir de la primavera de 2026 recorrerà diverses ciutats de l’Estat i passarà per Barcelona. Format el 1985 a Barcelona, El Último de la Fila va irrompre a l'escena musical, fusionant influències rock, pop i flamenques i amb una trajectòria plena de reconeixements i múltiples discos d'or i de platí. Des de la seva separació oficial el 1998, tant García com Portet han desenvolupat les seves carreres en solitari.
La gira del grup passarà per Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, Sant Sebastià, A Coruña, Avilés, Sevilla i València. Les entrades es posaran a la venda el 29 de maig a través ticketmaster.