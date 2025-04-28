SEGRE

El Último de La Fila torna als escenaris: Manolo García y Quimi Portet anuncien una gira de concerts per al 2026

Després de prop de 30 anys de la dissolució del grup, actuaran en diverses ciutat, entre ells Barcelona

Quimi Portet y Manolo García en una roda de premsa, en una imatge d'arxiu.

Quimi Portet y Manolo García en una roda de premsa, en una imatge d'arxiu.Ricardo Rubio / Europa Press

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Manolo García i Quimi Portet han confirmat el retorn als escenaris d'El Último de La Fila l'any 2026. Després de gairebé tres dècades d’absència, la seva tornada es materialitzarà en una gira que a partir de la primavera de 2026 recorrerà diverses ciutats de l’Estat i passarà per Barcelona. Format el 1985 a Barcelona, El Último de la Fila va irrompre a l'escena musical, fusionant influències rock, pop i flamenques i amb una trajectòria plena de reconeixements i múltiples discos d'or i de platí. Des de la seva separació oficial el 1998, tant García com Portet han desenvolupat les seves carreres en solitari.

La gira del grup passarà per Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, Sant Sebastià, A Coruña, Avilés, Sevilla i València. Les entrades es posaran a la venda el 29 de maig a través ticketmaster.

