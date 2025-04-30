MÚSICA
Una coral de poble centenària
La Coral de Sant Martí de Maldà celebra els seus 100 anys amb un concert i una exposició. L’entitat està formada per 30 cantaires de 10 a 90 anys
La sala del Foment de Sant Martí de Maldà es va omplir fins a la bandera diumenge passat amb el concert que va oferir la coral L’Arc de Sant Martí d’aquest poble de la vall del Corb per commemorar el seu centenari. Es tracta d’una coral formada per una trentena de cantaires amateurs de 10 a 90 anys (un dels quals fa 80 anys que forma part del cor). Al tractar-se d’un municipi petit, l’entitat s’ha convertit en un punt de cohesió social i cultural dels veïns.
Durant el concert, la coral L’Arc de Sant Martí va comptar amb la col·laboració d’altres entitats del municipi. Van desfilar per l’escenari els Tabalers dels Diables de la Vall del Corb, les dones de Fem Salut, Fem Vida, el club de lectura Plaers i Lectura, la canalla de l’escola El Tallat i les patinadores Les 5 Floretes així com excantaires de l’entitat musical.
Entre les peces que va interpretar la coral es pot assenyalar Himne dels pirates d’Albert Guinovart; La memòria de les mans de Txarango; Muntanyes del Canigó de Jacint Verdaguer; Abril 74 de Lluís Llach; I can’t help falling in love with you d’Elvis Presley, The lion sleeps tonight de Solomon Linda o All you need is love de The Beatles, entre altres. El concert va culminar amb la presentació de l’himne del centenari de la coral, escrit per a l’ocasió per Tallat Moix amb música de Marcel Fabregat, director de la coral des de la tardor del 2023 i pianista. El concert va comptar també amb Edu Escaño a la guitarra i Sisco Ayala a la percussió.
La coral va ser fundada el dia 25 d’abril de 1925 amb un Cor Clavé amb veus masculines per cantar caramelles. Durant uns anys va estar inactiva i va recuperar l’activitat el 1984 com a cor mixt fins a l’actualitat.