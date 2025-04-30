MÚSICA
El festival De Llum i Tenebres tindrà segona edició
El primer festival de música espiritual de Lleida, De Llum i Tenebres, va concloure divendres passat havent rebut un total de 1.582 espectadors en els 7 concerts celebrats des del 5 de març a la capital del Segrià. La Fundació Horitzons 2050, promotora del certamen, en va valorar positivament l’acollida i va anunciar ahir la seua continuïtat amb una segona edició. “Creiem que hem omplert un buit en la programació musical de Lleida amb un festival d’alta qualitat”, va assegurar el president de l’entitat, Antoni Gelonch. Entre les propostes acollides destaca el concert del Cor de Cambra de l’Auditori juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.