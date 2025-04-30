MÚSICA
L’Any Viñes reivindicarà el llegat del pianista lleidatà
Presentació dels actes del 150 aniversari del seu naixement. Concert aquest diumenge al Liceu de Barcelona
L’Any Ricard Viñes, impulsat per la conselleria de Cultura pel 150 aniversari del naixement del pianista i dinamitzador cultural lleidatà, busca “redescobrir i reivindicar la profunditat” del seu llegat artístic. Segons els actes que es van presentar ahir en un acte a Barcelona, el Liceu acollirà aquest diumenge 4 de maig el concert Una nit a París amb Debussy i Ravel, amb el pianista Javier Perianes, el Cor del Liceu sota la direcció de Pablo Assante, el Cor de la Polifònica de Puig-reig amb Emmanuel Niubó i l’Orquestra del Liceu amb Josep Pons al capdavant, en un programa que explica la subtilesa i riquesa expressiva de la música impressionista.
La commemoració comptarà amb un gran ventall d’activitats d’investigació, conservació, divulgació i creació contemporània relacionats amb la seva obra, en les quals participaran entitats vinculades a Lleida. En el pla internacional s’organitzaran actes a la New York Philharmonic de Nova York, la Foundation Louis Vuitton i la Fondation Maurice Ravel a París i l’Abbaye de Fontfroide a Narbonne, a França. L’Any Ricard Viñes treballarà la digitalització dels seus fons documentals, es desenvoluparà la transcripció i edició crítica del seu diari personal inèdit i es crearà un portal de coneixement obert que integrarà dades, recursos digitals i materials documentals sobre aquest pianista.