CERTÀMENS
La pluja no pot contra el Gargar
Els artistes participants en la desena edició del festival de Penelles van avançar a la tarda les seues creacions. Entre els actes d’avui destaca una ruta ‘golfa’ de tractors
La intensa pluja que va caure ahir al matí a bona part del pla de Lleida va frenar l’activitat artística del Gargar Festival de Penelles, a la Noguera, però, passada la tempesta, bona part de la quinzena d’artistes que participen en aquesta desena edició van tornar als seus murals i a la tarda el ritme ja era frenètic. Els nombrosos visitants que es van atansar al municipi es quedaven admirats pel realisme d’algunes creacions, com és el cas de les obres del murcià Jotalo o Eslicer, o els ratolins del francès TWOPY, així com amb l’exposició sobre els deu anys del certamen en el recòndit i, alhora encantador, espai del Portalet.
El programa per avui proposa múltiples activitats, entre les quals val a citar un contacontes a càrrec de Kabriolats (11.30 h), un set de ball amb Miqui Puig (12.00 h), una xaranga itinerant amb Festuc Fast Band (16.00 h), una vesprada musical dels anys 80 a Cal Basté (18.00 h), o una ruta golfa de tractors (20.00 h), a més de diferents tallers. Demà diumenge començarà la jornada amb un esmorzar popular de tupinada.