TRADICIÓ
"Els Moros i Cristians és la festa que millor representa Lleida, és tradició, festa i victòria compartida"
El cantant Kelly Isaiah ha exercit aquest migdia de pregoner de la festa reivindicant el seu caràcter lúdic i de respecte entre cultures // "És una ciutat que ha bastit ponts en comptes d’aixecar murs"
El Castell de la Suda de la Seu Vella ha acollit aquest migdia la lectura del pregó de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que aquest any ha anat a càrrec del cantant i músic Kelly Isaiah, que en el seu discurs ha reivindicat que aquest és un esdeveniment que recorda la història de la ciutat "amb orgull, respecte, tradició, música, art i ball" . Isaiah, que va ser vocalista i fundador del grup Koers i va guanyar el concurs 'La Veu' d’Antena 3 el 2020, va nàixer a Nigèria el 1993 i ha recordat que es va traslladar amb la seua família a Lleida fa ara 20 anys. "Ens sentim molt ben acollits i podem dir amb orgull que Lleida és nostra casa", ha dit Isaiah tot just començar el seu discurs.
Ha destacat que la festa dels Moros i Cristians de Lleida és de les més antigues de Catalunya i que "sempre m’ha fascinat, quan vaig arribar no coneixia les tradicions de la ciutat i llavors vaig conèixer una comunitat oberta i diversa".
També ha lloat que és una festa que homenatja als dos bàndols, el moro i el cristià, i que Lleida "ha estat una ciutat que ha crescut a cavall de dos mons i que ho ha fet bastint ponts en lloc d’aixecar murs". Ha acabat el seu pregó remarcant que la dels Moros i Cristians "és la festa que millor representa Lleida, és alegria, festa al carrer, identitat i victòria compartida, que aquesta festa mai no pari, d’obrir-se i fer-se més gran perquè els més petits vegin que no hi ha poder més superior que el que genera la unió". El públic de la Suda ha aplaudit amb fervor el discurs d’Isaiah, que ha acabat la seua intervenció "regalant" una cançó al públic.
Després del pregó ha estat el torn de l’orquestra Ilerband, que ha interpretat amb mestria diversos temes que han delectat els assistents i que han respost amb aplaudiments de diversos minuts. L’acte va acabar amb la intervenció del president de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gázquez, que ha recordat que el pregó s’ha celebrat aquest any en La Suda, "un lloc que evidencia la dualitat d’aquesta tradició" i va convidar a tota la ciutadania a participar en els actes de la festa, que se celebrarà el 17 i el 18 de maig. "Per la festa dels Moros i Cristians i per Lleida, sempre!" ha acabat Gázquez la seua intervenció. Per la seua part, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias ha recordat que aquesta és una festa "que reivindica el ric mosaic cultural de la nostra ciutat" i que s’han convertit "en un acte de memòria i orgull compartit. Ara, només ens queda esperar que la puguem celebrar sense pluja", ha conclós Iglesias.