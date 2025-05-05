NOGUERA
Balaguer recapta 60.000 euros contra el càncer infantil
Milers de persones van participar ahir en la IX edició de la Fira dels Somnis de Balaguer en la qual es van recaptar més de 60.000 euros per lluitar contra el càncer infantil, aconseguint així la xifra més gran de la història del certamen. La jornada va començar amb una caminada solidària en què van participar més de 3.000 persones, que van poder elegir entre un circuit de 3 o de 5 quilòmetres. Més tard es va llegir el manifest a càrrec de nens que pateixen aquesta malaltia i van compartir la seua experiència i gratitud cap als participants i, a continuació, va ser el torn de les actuacions musicals, tallers i centenars d’activitats que van amenitzar la tarda dels que es van atansar a l’avinguda Pere III dels Països Catalans. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Associació Balaguer contra el Càncer Infantil, ajuda a finançar una investigació de l’Hospital Vall d’Hebron sobre aquesta malaltia.