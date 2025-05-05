SEGRE

El Liceu aixeca el teló dels actes de l’Any Viñes

Amb un concert amb obres de Debussy i Ravel per recordar els 150 anys del seu naixement. Es faran activitats fins a la tardor

El Gran Teatre del Liceu va interpretar obres de Debussy i Ravel, amics íntims de Ricard Viñes. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona va ser l’escenari perfecte per donar ahir el tret de sortida de l’Any Ricard Viñes, en què es va interpretar el concert Una nit a París amb Debussy i Ravel. Aquest va ser l’acte inaugural per commemorar el 150 aniversari del naixement del gran pianista lleidatà en el qual s’oferiran diferents actes, exposicions i concerts per recordar la seua figura i que promou el departament de Cultura en col·laboració amb l’ajuntament de Lleida. El concert va estar dirigit pel mestre Josep Pons i va comptar amb la participació del prestigiós pianista Javier Perianes, el Cor del Liceu i el Cor de la Polifònica de Puig-Reig. El programa va estar centrat en obres de Debussy i Ravel, en el qual es va explorar la subtilesa i riquesa expressiva de la música impressionista. Així mateix, el concert també va servir per reivindicar el paper de Viñes com a gran difusor de les avantguardes musicals i estrateg del repertori modern, ja que va ser amic íntim i col·laborador de Debussy i de Ravel. Al concert van assistir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el comissari de l’Any Viñes, Màrius Bernadó, que van destacar que “les activitats que es faran al llarg de l’any permetran projectar Lleida al món i posar-la en valor”.

A més del concert d’ahir al Liceu, al llarg de l’any se celebraran més actuacions, exposicions, conferències, accions educatives i projectes d’investigació per recordar i reivindicar el llegat artístic de Viñes, que a més de pianista va ser intel·lectual, escriptor, col·leccionista i dinamitzador cultural. La clausura de l’Any Viñes se celebrarà a la tardor a Lleida amb una gran exposició i també es preveuen actuacions com a la Filharmònica de Nova York.

