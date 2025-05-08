“La millor diada de la història”
El Gremi de Llibreters de Catalunya confirma una facturació de 26 milions d’euros per Sant Jordi. El 52,3% de les vendes, en català i el 47,7%, en castellà
El Gremi de Llibreters de Catalunya va confirmar ahir que l’últim Sant Jordi es van superar els 26 milions d’euros en facturació i els dos milions d’exemplars venuts (corresponents a 74.450 títols diferents). El sector va ratificar així que aquestes xifres han convertit la diada del 2025 en “la millor de la història i reafirmen la consolidació de la tendència de creixement dels últims anys”. D’altra banda, els dies previs van ser també notables en vendes, i sembla que la Setmana Santa, que aquest any va caure propera a Sant Jordi, “no només no va ser un impediment, sinó que, al contrari, les hauria afavorit”, va apuntar el Gremi.
Una vegada les llibreries i les parades que es van desplegar el passat 23 d’abril pels carrers i places de Catalunya (com és el cas de la rambla Ferran de Lleida) van processar i van comunicar les vendes, el Gremi va concloure que la facturació s’havia incrementat un 2,8% respecte al 2024.
Quant als gèneres, la ficció va representar el 35% del total de llibres venuts; la literatura infantil i juvenil, el 29,9%; la no-ficció, el 23,8%; i el còmic, l’11,3%. El 52,3% de les vendes van ser d’obres en català i el 47,7% escrites en castellà.
Entre algunes de les més venudes, es troben Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch (Columna); Cor fort, de Sílvia Soler (Univers Llibres); La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker (La Campana); Aquest tros de vida, d’Estel Solé (Columna); i Somiàvem una illa, de Roc Casagran (Univers Llibres).