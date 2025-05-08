ESPECTACLES
Nova edició del festival Lo Microfest
El festival de microteatre Lo Microfest de Lleida arriba aquest dissabte a l’edició número 11. Tindrà lloc a La Saleta, al carrer Ballester. En aquesta ocasió podran veure’s tres peces: Vain Project, de Joel Fígols; La Vedette antifeixista, de Jèssica Pulla, i Globus i Agulla, de Lo Brut Catifa. Des de les 12.00 hores i fins a les 21.30 hores, es podran veure les diferents funcions d’uns espectacles de comèdia, circ i teatre reflexiu alhora que reivindicatiu. Les entrades es poden adquirir a taquilla o de manera anticipada a www.lasaletalleida.com.