ART
La Panera, en el punt de mira
Entitats culturals critiquen el retard del concurs per renovar la direcció. La Paeria diu que l’espai funciona amb normalitat amb un càrrec provisional
Diferents entitats artístiques catalanes han reclamat a la Paeria mitjançant un comunicat que convoqui el concurs de direcció del Centre d’Art Contemporani La Panera, que actualment es troba derivada provisionalment a una persona de l’equip intern des que va acabar el seu contracte de dos anys l’anterior titular, Christian Alonso, el 31 de desembre.
El comunicat el firmen l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), l’Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya (AMC), l’Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears (ACCAIB), l’Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA), l’Ateneu Popular de Ponent, la Plataforma Virtual espaiperformatiu, l’Associació Cultural d’Artistes Promethea, Colors de Ponent, Bronca i Mujeres Artes Visuales. Les entitats han exigit una “solució immediata”.
Per la seua banda, la Paeria va rebutjar “de forma rotunda” que hagi incorregut en cap mala praxi ja que l’anterior direcció va finalitzar dins del termini establert i es va assignar aquesta responsabilitat, de forma provisional, a una professional de la Panera, funcionària de carrera de l’ajuntament, “que compta amb l’experiència, la formació i la capacitat necessàries per garantir el bon funcionament del centre”. En aquest sentit va recordar que “l’activitat s’ha mantingut amb una programació expositiva de qualitat reconeguda”.
Alhora lamenta que “es qüestioni la tasca d’una persona i un equip que també va treballar amb l’anterior direcció” i se sorprèn que les entitats “centrin la seua crítica exclusivament en la Paeria (...) quan és públic que altres centres catalans operen, actualment, amb el mateix tipus de direcció”.
El Petit de Cal Eril presenta nou treball després de 3 anys d’aturada
ERIL, ERIL, ERIL és el títol del nou disc d’El Petit de Cal Eril que veurà la llum demà a totes les plataformes però que alguns lleidatans ja van poder descobrir ahir en un acte a la Panera. La banda de Joan Pons de Guissona torna així al primer pla de l’actualitat després de tres anys d’aturada. Així, es tracta de dotze temes que ahir van pre-sonar al centre artístic lleidatà i que, segons afirma Pons, “si féssim cas del títol, haurien de ser marca de la casa. Però com que a la primera cançó ja alerten que jo ja no soc qui era, doncs a veure...”