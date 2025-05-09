SEGRE

CERTAMEN

El festival Tribulossi de Tremp, de poesia i art, del 23 al 25 de maig

Presentació ahir de la tercera edició del festival Tribulossi. - AJUNTAMENT DE TREMP

Presentació ahir de la tercera edició del festival Tribulossi. - AJUNTAMENT DE TREMP

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La tercera edició del Tribulossi Festival Poètic de les Arts de Tremp se celebrarà del 23 al 25 de maig, de nou amb la poesia com a fil conductor d’un programa farcit de propostes artístiques diverses. L’ajuntament de la capital del Palars Jussà va presentar ahir el certamen en un acte amb l’alcaldessa, Sílvia Romero, i el poeta Xavier Macià. El Tribulossi retrà homenatge aquest any al poeta local Francesc Ramon Monrós (1863-1944), en un acte a La Lira el dia 24. A més de recitals, la programació comptarà amb música i dansa aèria.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking