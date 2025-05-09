CERTAMEN
El festival Tribulossi de Tremp, de poesia i art, del 23 al 25 de maig
La tercera edició del Tribulossi Festival Poètic de les Arts de Tremp se celebrarà del 23 al 25 de maig, de nou amb la poesia com a fil conductor d’un programa farcit de propostes artístiques diverses. L’ajuntament de la capital del Palars Jussà va presentar ahir el certamen en un acte amb l’alcaldessa, Sílvia Romero, i el poeta Xavier Macià. El Tribulossi retrà homenatge aquest any al poeta local Francesc Ramon Monrós (1863-1944), en un acte a La Lira el dia 24. A més de recitals, la programació comptarà amb música i dansa aèria.