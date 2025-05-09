SEGRE

L'ajuntament de Lleida treu a concurs la gestió del bar de la Seu Vella

Per un termini de 4 anys, prorrogable a 2 més

L’adjudicatari podrà col·locar food trucks o casetes en dos zones del Turó

Imatge d’arxiu del bar de la Seu Vella.

Sònia Espín
Sònia EspínRedactora de Local

La Paeria de Lleida ha tret a concurs la gestió del bar restaurant de la Contraguàrdia de la Reina de la Seu Vella, ara denominat Sibil·la i la concessió del qual va expirar a finals d’abril. El valor estimat del contracte és de 91.663, 65 euros i serà adjudicat per un termini de quatre anys, prorrogable a dos més, com a màxim. La principal novetat respecte a l’actual concessió és que incorpora la possibilitat d’instal·lar també de forma temporal food trucks, remolcs o casetes de fusta amb terrassa en uns altres dos espais del Turó. 

En concret, posa a la seua disposició 40 metres quadrats a la plaça Hispanoamèrica (un terreny utilitzat ara com a aparcament al costat dels antics dipòsits) i 40 al pati del Baluard del Rei. L’adjudicatari podrà explotar un o els dos espais addicionals i per això ha de presentar una proposta que descrigui els elements desmuntables que preveu instal·lar, la ubicació exacta, la tipologia de mobiliari de les taules i cadires de la terrassa, el període per al qual se sol·licita i l’horari d’obertura. 

L’obtenció de la llicència municipal per a l’ocupació i l’explotació requerirà informes favorables de la comissió municipal de Patrimoni Cultural, Històric i Artístic, així com la comissió de Cultura de la Generalitat. El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper dia 26 i l’ajuntament ja va indicar que l’actual bar podria seguir obert fins que s’adjudiqui el nou. El plec de condicions especifica que el servei s’haurà d’adaptar a l’horari de visita del conjunt monumental. Així mateix, determina un cànon mínim de 9.266,37 euros a l’any per l’edifici de la Contraguàrdia de la Reina i de 2.220 per la superfície per a la terrassa, a banda de 63,20 euros a l’any per cada vetllador (una taula i quatre cadires), fins a un màxim de 32. 

Per als espais addicionals, indica un import de 239,90 euros anuals per metres quadrat i any per als quioscos que s’instal ·lin, així com 63,20 euros anuals per cada vetllador (cinc, com a màxim).

