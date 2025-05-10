CERTAMEN
Segona edició del festival TerSon, per promocionar la Hèsta d’Aran el 17 de juny
La síndica d’Aran, Maria Vergés, va presentar dijous el cartell oficial de la segona edició del festival TerSon Eth Son Dera Tèrra, que forma parteix del programa de la Hèsta d’Aran d’aquest any, de l’11 al 17 de juny, en reconeixement a la cultura, la llengua i la música pròpies de la Val d’Aran, i que té per objectiu dignificar i atansar aquesta data tan important a la ciutadania. A través d’un ampli calendari d’activitats culturals, musicals i institucionals, el TerSon vol mostrar, una vegada més, la vitalitat de la societat aranesa i recordar la importància del 17 de juny.
Així mateix, es preveuen activitats i actuacions per a tota mena de públic a fi d’atansar la cultura i la música a la societat aranesa.
Entre les activitats destacades, una cantata de les escoles d’Aran i La Clika en aranès; concerts amb grups com Sarabat, Rambalh i Arredalh; un tribut a Pau Donés a càrrec de Jarabe de Palo; la cita gastronòmica GustAran, el 14 de juny amb restaurants de la Val; i la final en directe del nou concurs Aranvision de cançons en aranès.