LITERATURA
Un arbre per a Àlex Susanna
La família del poeta, mort l’any passat, planta un arç en memòria seua a l’Hort Poètic de Bellvís. La novena edició de la cita reuneix unes 130 persones
L’escriptor, poeta, professor, editor, gestor i promotor cultural barceloní Àlex Susanna, mort el juliol de l’any passat als 66 anys, ja té el seu arbre a l’Hort Poètic de Bellvís, aquesta singular iniciativa literarioecològica impulsada en aquesta localitat del Pla d’Urgell per Nati Moncasí i Jaume Suau. L’hort que ambdós conreen a Bellvís va acollir ahir la novena edició d’una cita ja consolidada, com va destacar Suau, poeta i professor de Mollerussa i president del Centre de Recerques del Pla d’Urgell-Mascançà.
El terreny no només compta ja amb gairebé 25 arbres dedicats, sinó que la trobada va reunir ahir unes 130 persones, “la qual cosa no està gens malament per a un acte literari de poesia”. Familiars d’Àlex Susanna van recitar textos del desaparegut escriptor abans de plantar l’arbre triat, un exemplar d’arç, sota el qual es va dipositar en una capseta un escrit poètic en la seua memòria redactat per a l’ocasió per l’escriptor Josep Vallverdú.
Als seus prop de 102 anys, aquest va ser el gran absent de la cita literària, que aquest any comptava també amb un cartell il·lustrat per l’autor del Rovelló. En aquesta iniciativa poètica enmig de la naturalesa no van faltar poetes com Xavier Macià, Anton Not, Francesc Pané, Jaume Pont, Carme Romia o Josep Maria Sala-Valldaura, entre d’altres, a banda de l’alcaldessa, Sílvia Escalé; el president de la Diputació i regidor de Cultura de la localitat, Joan Talarn, i representants del consell comarcal del Pla d’Urgell.
Suau va recordar amb satisfacció que en les vuit edicions anteriors “l’Hort Poètic ha acollit la lectura de més de 170 poemes i ja s’han plantat gairebé 25 espècies diferents d’arbres”.