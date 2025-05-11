Protesta del Col·lectiu Cultural Cappont per no perdre el seu local: “No volem anar sota el pont”
El Col·lectiu Cultural Cappont de Lleida va protestar aquest dissabte amb els seus gegants a la plaça Blas Infante, aprofitant les Festes de Maig, per reclamar a la Paeria que no deixi de pagar el lloguer del local en el qual estan ubicats. Els gegants lluïen cartells amb lemes com “No volem anar sota el pont”. La vicepresidenta, Mireia Biosca, va dir que al juny el consistori deixarà de pagar el lloguer i sol·licita que els doni una ajuda per poder continuar abonant-lo.