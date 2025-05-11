MÚSICA
Visita i concert a la central de Camarasa
La central hidroelèctrica de Camarasa, a la Noguera, va acollir ahir el tercer concert del cicle Música a Contracorrent, una proposta cultural impulsada per l’associació Pirineu Wat –que va arrancar el mes passat a Talarn i el Pont de Suert– i que posa de relleu el patrimoni i el paisatge hidroelèctric del Pirineu. Aquesta iniciativa, organitzada per l’ajuntament de Camarasa amb la col·laboració d’Endesa, així com de l’Espai Orígens i la diputació de Lleida, va tornar així a oferir una experiència musical en un entorn singular i emblemàtic. La jornada va arrancar amb una visita guiada a la centenària central hidroelèctrica que va permetre als nombrosos assistents aprofundir en la història d’aquesta infraestructura. Posteriorment, el pati exterior de la central es va omplir per disfrutar de l’actuació de la jove cantant Maria Fernández, que amb 17 anys ja compta amb una sòlida trajectòria musical.