Denuncien Ticketmaster pel "cobrament irregular i abusiu" en les entrades de Bad Bunny a Barcelona i Madrid
L'OCU explica que la companyia de venda d'entrades afegeix "fins a tres conceptes diferents" que acaben triplicant el cost inicial
L'organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat la plataforma Ticketmaster davant la Subdirecció General d'Inspecció i Procediment Sancionat del Ministeri de Consum pel "cobrament irregular i abusiu" en les entrades dels concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid. Segons ha detallat aquest dimarts en un comunicat, la companyia afegeix "fins a tres conceptes diferents" que acaben triplicant el cost inicial.
D'aquesta manera, l'associació assenyala que la compra d'una entrada a un preu de 79,50 euros, un usuari acaba pagant 269. L'OCU precisa que 3,30 euros són en concepte de donació, 36,50 per despeses de gestió i 150 per càrrec VIP addicional. Considera que es tracten de despeses que "no són transparents" ni "reemborsables".
L'OCU explica que aquests preus "no són iguals" per a tothom, ja que són "dinàmics", perquè varien "en funció del mercat". L'entitat de consumidors critica que "ningú esclareixi quins factors influeixen exactament en el preu final, quan i com". Per això, insta Consum que impulsi una normativa que "eviti abusos" en l'aplicació d'aquests imports flexibles.