Les 200 primeres historietes de Mortadel·lo i Filemó, agrupades en un volum: "És un acte de justícia"
Antoni Guiral i Jordi Canyissà editen un nou volum amb informació inèdita de l'autor i els orígens de la sèrie
A partir d'aquest dimecres els fans de Mortadel·lo i Filemó podran disposar d'un nou volum recopilatori que inclourà les 200 primeres historietes de la popular parella de detectius creada pel dibuixant barceloní Francisco Ibáñez el 1958. El segell Bruguera de l'editorial Penguin Random House ha tirat endavant 'Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón', que recull les creacions que l'artista traspassat el 2023 va elaborar entre el 1958 i el 1961. El volum inclou textos elaborats per Antoni Guiral i Jordi Canyissà, amb informació inèdita sobre l'autor i els orígens de la sèrie. En una entrevista a l'ACN asseguren que es tracta d'un acte "de justícia" per un gran autor que va saber crear un "humor absolutament atemporal".
El periodista i crític de còmics Jordi Canyissà recorda que Mortadel·lo i Filemó són els personatges "més populars" de la historieta del país, però que "curiosament" fins el dia d'avui no tenien recopilades les seves primeres publicacions. Aquest fet s'ha revertit amb la publicació d'aquest nou volum de Bruguera, que estarà disponible a les llibreries a partir de demà.
Les historietes apareixen en el mateix format i ordre cronològic que van ser publicades. La majoria són d'una pàgina i van debutar a la revista 'Pulgarcito' entre els números 1.394 i 1.587, des del 20 de gener del 1958 fins al 2 d'octubre del 1961. L'edició també inclou els extres editats durant el mateix període. "És una cosa que no s'havia fet mai", insisteix el divulgador Antoni Guiral, "i és una feina que ens va portar mesos perquè s'havia de partir de zero i revisar un gran gruix de material de diferents editorials".
El resultat és un llibre "clarament patrimonial", segons Canyissà, que no es queda només en un recull, sinó que també aportar quelcom de nou. "Vam parlar amb la família d'Ibáñez i ens van facilitar informació biogràfica d'ell que no s'havia publicat mai", detalla, "a més, nosaltres hem fet una mica de recerca i anàlisi de l'estil, per veure com evoluciona i quins elements característics presenta".
El primer contacte amb l'autor
Guiral i Canyissà recorden el seu primer contacte amb l'autor de petits, com a lectors, a través de revistes de l'època. "El moment més important va ser l'any 1969, quan tenia nou anys i em vaig endinsar en les historietes llargues, ell allà va fer una gran evolució, amb un canvi en el dibuix i també en la trama", recorda Guiral. Pel divulgador una de les claus de l'èxit de l'artista va ser sempre l'humor.
"Era políticament incorrecte en molts casos i ens feia riure perquè Ibáñez sabia tocar la tecla adequada", insisteix, "però a més en el cas de Mortadel·lo i Filemó, les històries han anat evolucionant segons el moment històric i social, i això és molt important per a la permanència de la sèrie".
La importància de reivindicar el patrimoni
Canyissà va més enllà i recorda que encara ara l'univers de l'autor "funciona" entre els més joves. "Hi continuen connectant perquè és una narració ràpida, dinàmica i que fa riure", afirma, "és curiós tenint en compte que es tracta d'un autor clàssic". També espera que es puguin tirar endavant més llibres d'aquest tipus, per poder "reivindicar el patrimoni".
"És la cultura d'aquest país, i hi ha molt de material encara", subratlla, "després d'aquest primer volum podria haver-hi un segon, i no només d'Ibáñez, sinó d'altres grans autors que val la pena reivindicar i tenir-los disponibles". "Els clàssics mereixen aquest tracte", conclou.
Pel que fa a Guiral, recorda que històricament la gran producció d'historietes de l'estat espanyol s'ha fet a Catalunya, un fet que es reflecteix en la presència d'importants autors i editorials. "La salut de la historieta en l'àmbit industrial està bastant bé, en el sentit que tenim molta oferta, però, els tiratges són reduïts", explica," tot i això, s'ha de tenir en compte que hi ha molts dibuixants i autors que no publiquen primer aquí, sinó que ho fan a França, Itàlia, o els Estats Units, per poder treballar i viure del còmic".