Una lleidatana, al museu d’art visual M+ de Hong Kong
Ares Navarro, nova responsable d’exposicions internacionals d’aquest centre
L’M+, museu d’art contemporani i visual, disseny i arquitectura, és un dels nous i enormes equipaments culturals de Hong Kong, inaugurat fa tot just quatre anys i que a partir del mes que ve comptarà amb la lleidatana Ares Navarro com a responsable d’exposicions internacionals. “M’agraden els reptes i aquest ho serà, tant pel clima com per la vida quotidiana”, va assegurar ahir a SEGRE aquesta historiadora de l’art de 35 anys, establerta professionalment des del 2013 al Regne Unit. Després de llicenciar-se a la Universitat de Lleida, va cursar un màster a la Universitat de Leicester, el centre més antic del món en el qual es pot estudiar museologia, i ja no es va moure de la Gran Bretanya, encadenant feines a Londres: l’Imperial War Museum, la Tate Modern (el museu nacional britànic d’art modern), la Tate Britain, el British Museum i, des del 2023, a la Victoria & Albert Museum, on acaba de participar en una gran exposició sobre la icònica model Naomi Campbell. “He parlat amb tothom de la moda, de Chanel i Dior a Balenciaga, per poder comptar amb el vestuari”, va recordar Navarro sobre un dels seus últims encàrrecs abans de fer el salt el mes que ve a l’Extrem Orient. “Ara mateix, Àsia és on és el mercat de l’art en alça, volen exposar de tot i compten amb grans pressupostos”, va afirmar aquesta lleidatana, preparada fins i tot per començar a aprendre xinès cantonès. Encara que va reconèixer que li encantaria tornar a la Tate, va lamentar com ha afectat aquests últims anys el Brexit tant la vida personal com la laboral al Regne Unit.
“De nena odiava anar de museus”
Ares Navarro, filla del director del Museu Morera, Jesús Navarro, va recordar somrient com “de petita odiava anar sempre de museus amb els pares”. Tanmateix, la sorpresa a la família va arribar quan va decidir estudiar Història de l’Art. “Més que pel meu pare, vaig tenir una magnífica professora d’Història a Batxillerat, en l’institut Gili i Gaya, que em va inculcar l’afició per l’art”, va afegir la museòloga lleidatana. Això sí, el que més li encanta és l’art contemporani i l’art visual, “més que les pedres, com em refereixo a l’art antic del British”, va bromejar.