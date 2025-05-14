FESTIVAL
Actors i cineastes, contra l’“horror” de Gaza
El món del cine, amb Almodóvar i Bardem, demana que Canes no silenciï el “genocidi” d’Israel, hores abans que Robert de Niro rebés la Palma d’Or d’Honor
La 78a edició del Festival de Canes va arrancar ahir a la ciutat francesa amb part de l’atenció mediàtica dirigida a la carta reivindicativa publicada dilluns i firmada per fins a 380 estrelles del món del cine, entre les quals Richard Gere, Susan Sarandon, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, David Cronenberg o Costa-Gavras. A la missiva, els professionals del sector denuncien el “genocidi” que s’està produint a Gaza i condemnen el “silenci” del certamen davant l’impacte de l’actual ofensiva militar d’Israel. La carta, que va ser publicada a la pàgina web del diari francès Libération, porta per títol: A Canes, l’horror de Gaza no ha de ser silenciat. El text està dedicat a Fatima Hassouna, artista i fotoperiodista gaziana de 25 anys que va ser assassinada en un bombardeig israelià a mitjans d’abril.
Paral·lelament, l’actor Robert de Niro va ser ahir un dels grans protagonistes de la catifa vermella, per on va desfilar juntament amb la seua dona moments abans de la cerimònia d’obertura del certamen, en la qual va rebre la Palma d’Or d’honor. Durant el seu discurs d’agraïment, va fer una crida a reaccionar contra els atacs del president dels EUA, Donald Trump, contra el cine. De Niro va fer referència al “100% d’aranzels que vol imposar a les pel·lícules produïdes fora del país”, una cosa que l’actor considera “inacceptable”.
En un altre ordre de coses, l’organització del festival va anunciar ahir que en aquesta edició està prohibida la nuesa a la catifa roja, així com en qualsevol altre lloc, “per raons de decència”. Tampoc no es permeten “vestimentes voluminoses, en particular aquelles amb llargues cues, que dificultin el bon trànsit dels convidats o compliquin la correcta ocupació dels seients a la sala”, van apuntar els organitzadors.