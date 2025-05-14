EXPOSICIÓ
Res Non Verba exhibeix dibuixos i olis del lleidatà Josep Benseny
La sala de l’associació Res Non Verba de Lleida, al carrer Maragall, va inaugurar ahir l’exposició Benseny prodigiós. El silenci modern de Josep Benseny, amb una quarantena d’olis i dibuixos d’aquest artista lleidatà, nascut el 1914 i mort el 1952, als 38 anys, per una pneumònia. Les obres, cedides per a l’ocasió per la família Benseny, mostren la gran facilitat que va tenir aquest singular artista autodidacte per a la pintura i el dibuix. Es podran visitar fins al 29 de maig.