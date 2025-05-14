SEGRE

EXPOSICIÓ

Res Non Verba exhibeix dibuixos i olis del lleidatà Josep Benseny

L’exposició a Res Non Verba es podrà visitar fins al 29 de maig. - AMADO FORROLLA

L’exposició a Res Non Verba es podrà visitar fins al 29 de maig. - AMADO FORROLLA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La sala de l’associació Res Non Verba de Lleida, al carrer Maragall, va inaugurar ahir l’exposició Benseny prodigiós. El silenci modern de Josep Benseny, amb una quarantena d’olis i dibuixos d’aquest artista lleidatà, nascut el 1914 i mort el 1952, als 38 anys, per una pneumònia. Les obres, cedides per a l’ocasió per la família Benseny, mostren la gran facilitat que va tenir aquest singular artista autodidacte per a la pintura i el dibuix. Es podran visitar fins al 29 de maig.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking