FOTOGRAFIA
Tercera edició del congrés Photonit a la Noguera
Activitats del 30 de maig a l’1 de juny
La tercera edició de la trobada Photonit, del 30 de maig a l’1 de juny al monestir de les Avellanes, tornarà a posar en relleu el cel de la Noguera amb comunicacions, tallers i visites guiades a càrrec d’una dotzena d’especialistes, en una cita que girarà entorn de la fotografia nocturna i l’astrofotografia. Així ho van detallar ahir en la presentació del Photonit a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, amb la vicepresidenta de la institució, Estefania Rufach; el president del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa; el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas; i el director de la trobada, Ramon-Ignasi Canyelles. Rufach va destacar precisament que el certamen posa en relleu “aquest cel magnífic que tenim al Montsec”, sense oblidar a més que promociona la Noguera “des d’un dels nostres símbols, com és el monestir de les Avellanes”. Canyelles va explicar que aquesta edició comptarà amb més ponències sobre l’edició fotogràfica, a més de les habituals sobre fotografia planetària, de cel profund, de paisatge o de fenòmens com eclipsis i aurores boreals, a més de la visita al Parc Astronòmic del Montsec.