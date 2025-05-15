SEGRE

Concerts de Roger Mas a Solsona, Lleida i la Granadella

Gira amb la Cobla Sant Jordi

El cantautor Roger Mas.

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona estan presentant el seu nou espectacle, una col·laboració que fusiona la veu del cantautor de Solsona amb la sonoritat única d’una de les cobles més prestigioses de Catalunya.

Aquest projecte, titulat Vol. 2, és la continuació del seu aclamat treball conjunt de fa 14 anys, el 2011, i ofereix un viatge musical per cançons en italià, francès, serbi, castellà, basc, gallec i català, incloent peces inèdites i noves versions de temes emblemàtics de la discografia de Mas.

El pròxim concert tindrà lloc dissabte al Teatre Tarragona, mentre que la gira de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona continuarà el 20 de juny al Teatre Comarcal de Solsona, on ha previst dos sessions.

També farà parada el 24 d’agost a la Granadella i el 17 d’octubre actuarà a l’Auditori Enric Granados de Lleida.

