TEATRE
La Mercantil de Balaguer estrena aquest dissabte ‘Magnòlia i mel’
Tres dones, un passat que les uneix i un encàrrec que ho canvia tot. Així arranca Magnòlia i mel, una història negra que veurà la llum per primera vegada a la sala La Mercantil de Balaguer, aquest dissabte a les 20.00 hores. L’estrena comptarà amb la participació de l’actriu Maria Lanau, que estarà acompanyada per les altres intèrprets, Muguet Franc i Èlia Serrano. Lanau ha participat en pel·lícules com [REC], Yo, 25 Kilates i Norbert(a). En televisió, ha intervingut en sèries com Citas Barcelona i La tira. En teatre, va ser reconeguda amb el Premi Butaca a la millor actriu secundària el 2008 pel seu paper a Germanes.
L’obra pertany a la companyia La Dramàtica, que ha fet la residència tècnica de Magnòlia i mel a La Mercantil, sota la direcció de Marilia Samper i Blanca Bardagil com a dramaturga. L’obra explica la història de la Cecília, una dona cega que contracta els serveis de la Raquel, amb qui manté un vincle insòlit. La Raquel, assassina a sou des de fa anys, no accepta diners a canvi i, últimament, va acompanyada de la seua filla Àgata, a qui ensenya l’ofici. L’encàrrec que li demanarà la Cecília serà difícil de portar a terme.
Les entrades per assistir a la funció es poden comprar a la pàgina web de la sala: www.salamercantil.cat. El preu és de 18 euros per a adults i de 6 euros per a menors d’edat.