CERTAMEN
Espai Cavallers de Lleida es projecta a la fira d’art de Daegu, a Corea del Sud
La galeria Espai Cavallers de Lleida participa fins demà en l’Art Fair de Daegu, una de les fires internacionals d’art contemporani més rellevants de Corea del Sud, en l’Exhibition & Convention Center d’aquesta gran ciutat, d’uns dos milions i mig d’habitants, al sud-est del país asiàtic. Espai Cavallers fa així un pas endavant més en la seua projecció internacional, reafirmant el compromís de la responsable de la galeria, Roser Xandri, amb la difusió de l’art contemporani català i de Lleida en l’escena global.
Val a recordar que el maig de l’any passat, Espai Cavallers ja va participar també per primera vegada en l’Affordable Art Fair de Hong Kong amb vuit artistes del seu catàleg, entre els quals les lleidatanes Mercè Humedas i Sonia Alins. En aquesta ocasió, la galeria presenta una selecció d’obres de diversos creadors, entre els quals cal destacar la lleidatana Lídia Vives, a més de Joan Artigas Planas, Àlex Voinea, Elsa Garate i Laura Bofill, entre d’altres. D’aquesta manera, Xandri va afirmar que la presència en l’Art Fair Daegu suposa “una oportunitat per establir nous vincles amb el mercat asiàtic i per donar visibilitat al talent emergent i consolidat que representa la galeria”. Espai Cavallers va celebrar el novembre passat 20 anys de trajectòria.