PATRIMONI
El pati del Museu Morera més psicodèlic
Estrena avui una instal·lació interactiva i una projecció d’art digital en el marc del Dia Internacional dels Museus. Activitats també a la Catedral de la Seu i a Balaguer
L’espectacular pati central del Morera, que connecta verticalment les cinc plantes del nou edifici del museu a la rambla Ferran de Lleida, s’ha convertit en un no menys espectacular calidoscopi gegant. El Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida estrenarà avui la instal·lació Psycoflage, una fantasia psicodèlica a partir d’una vintena d’escultures inflables que interaccionen amb el visitant. Es tracta d’una de les singulars propostes del Morera en ocasió de la celebració aquest cap de setmana del Dia Internacional dels Museus, amb portes obertes i activitats que ja van arrancar ahir al Museu Catedral de la Seu d’Urgell i al Museu de la Noguera i que seguiran avui i demà en una dotzena d’equipaments culturals de Ponent.
Psycoflage és una instal·lació de l’artista barcelonina Mónica Rikic –Premi Nacional de Cultura de la Generalitat el 2021–, que estudia enfocaments alternatius a les noves tecnologies. “És una peça contemplativa, en la qual unes càmeres detecten el moviment del visitant, a partir del qual els globus reaccionen de forma molt subtil, amb canvis de color i de respiració, efectes que s’aconsegueixen amb petits ventiladors i llums a l’interior”, va explicar ahir l’artista. Un altre dels espais del museu, l’Atri, al costat del vestíbul d’entrada, estrenarà art digital generatiu de la mà de la també barcelonina Anna Carreras, programadora creativa i artista digital. “Treballo en l’artesania del codi i els algoritmes per explicar i qüestionar coses en lloc de simplement consumir-les”, va explicar sobre Bancals i Arrels, dos peces d’art digital que es podran veure fins al 19 d’octubre.
Per una altra banda, una dotzena de persones van participar ahir a la Seu d’Urgell en la visita guiada Els racons amagats de la Catedral, en la qual van poder recórrer espais de l’edifici com les torres. L’activitat es repetirà avui dissabte a les 10.00 i a les 12.00 hores. Així mateix, el Museu de la Noguera tenia previst inaugurar ahir la instal·lació Tamís/Tamiz, de l’artista Patrícia Dauder.
‘Psycoflage’, comunicació lúdica entre humans i màquines
Mónica Rikic va explicar que el muntatge escultòric gegant Psycoflage, amb globus de tela decorats, planteja “una manera alternativa de relacionar-nos amb la tecnologia, d’una forma molt tranquil·la”. El seu sistema interactiu permet que els globus siguin sensibles a la presència del visitant, ja sigui caminant per sota o ajaguts sobre uns bufs per mirar cap a dalt, creant així una comunicació lúdica entre humans i màquines. Aquesta nova proposta artística estarà instal·lada fins al gener.