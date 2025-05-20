ARTS
‘Skan-Dolls’, una crítica social amb accent lleidatà
Les actrius lleidatanes Júlia Jimor i Helena de Ángeles, fundadores de La Puta del Poble, presenten el seu debut escènic com a companyia independent el dijous 29 de maig (20.00) a la sala Maremar de Barcelona. La seua obra Skan-Dolls barreja teatre físic, performance, música, drag i cultura rave, i arriba després de nou mesos de treball creatiu en residència artística en el mateix espai on estrenaran. Ambdós intèrprets, formades a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, asseguren que “volíem fer una cosa que fos creativa i alliberadora, i res t’ho permet més que un projecte propi. Està sent una experiència increïble”.
Skan-Dolls està protagonitzada per dos nines defectuoses que s’escapen de la fàbrica on van ser creades per idear el seu propi univers alternatiu, qüestionant la feminitat normativa, però que “acabaran xocant amb la realitat del món exterior”, expliquen les actrius. La funció del dia 29 és gratuïta i s’ha de reservar prèviament al web www.casadelrellotge.inscripcionscc.com.