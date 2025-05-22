Les llegendes de bruixes del Pirineu arriben al festival de cinema més prestigiós del món
Amb el curtmetratge en català 'Per bruixa i metzinera', de Marc Camardons
El treball final de màster de Marc Camardons (Andorra la Vella, 2000) ha fet el salt d'una aula de l'ESCAC a Canes, el festival de més prestigi del món. El curtmetratge del jove cineasta, 'Per bruixa i metzinera', de 24 minuts i rodat íntegrament en català, ha estat seleccionat a la secció Le Cinef, que recull els millors treballs d'estudiants de cinema internacionals. La cinta posa el focus en les tradicions familiars, la memòria rural i la reinterpretació del passat col·lectiu amb les llegendes populars del Pirineu com a teló de fons. "Som la primera generació que hem perdut la idea del relat i volia resignificar els símbols amb perspectiva de gènere i contemporaneïtat", ha explicat en una entrevista amb l'ACN.
La Cebriana està segura d’haver vist un foc de nit a la muntanya. No hi ha restes de brases, ni testimonis que corroborin la seva visió. La seva àvia, una antiga trementinaire, l'intentarà ajudar perquè hi vegi més enllà de les flames.
Així comença 'Per bruixa i metzinera', una cinta en què les llegendes, la por i els misteris de les valls de les muntanyes hi són molt presents. "Nosaltres ja no ens comuniquem així, i per això volia donar una nova centralitat al foc dins l’imaginari popular, d'alguna cosa purificadora i no destructiva, com sovint la concebem", explica.
Amb un rodatge durant deu dies per les valls del Pirineu, a cavall el Solsonès i l’Alt Urgell, el film recrea una atmosfera fantàstica i inquietant, arrelada a la memòria rural. Només hi ha dues actrius professionals, les protagonistes, i la resta són gent dels pobles.
El cineasta també reivindica així les seves arrels, en una lluita "poètica i política" per "sortir de les ciutats" i parlar "els accents" de fora de Barcelona. "Molt sovint anem a allò neutre, al genèric i apostem per la gentrificació cultural que ens limita allò que volem dir i com ho volem dir. Ens agrada la idea de crear des dels marges", afegeix.
Un equip format a l'ESCAC
L’equip tècnic de la cinta està format íntegrament per joves professionals formats a l’ESCAC. A través de la productora ESCAC Films, el centre coordina i produeix els treballs de final de grau i màster dels alumnes, a més dels llargmetratges col·lectius que impulsa l’escola. En dues ocasions, els curts de la ESCAC han estat reconeguts en el palmarès de Cannes.