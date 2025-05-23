AUDIOVISUAL
La història de la saga dels Girona, del llibre a la pantalla
Documental basat en la investigació de la historiadora lleidatana Lluïsa Pla. Primeres imatges i entrevistes aquesta setmana
Aquesta setmana ha començat l’enregistrament d’un documental històric sobre la família Girona, originària de Tàrrega, màxima protagonista de la revolució industrial a la Catalunya de finals del segle XIX i impulsora, entre altres grans obres d’infraestructura, del Canal d’Urgell i la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa via Manresa i Lleida. El documental, que tindrà una hora de durada, es basa en el llibre Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX (Pagès Editors), fruit de la tesi doctoral de la historiadora de Bell-lloc Lluïsa Pla.
Es tracta d’un projecte de la productora Brutal Media –del grup internacional BBC Studios i responsable de programes televisius tan populars com El foraster o Òpera amb texans–, en col·laboració amb TVE i La Xarxa.
Dirigit per Sergi Martí, la mateixa Lluïsa Pla exerceix de presentadora del documental. “Per a una historiadora, això representa un gran regal”, va explicar ahir a SEGRE sobre un projecte que podria estrenar-se a la petita pantalla després de l’estiu.
De moment, s’han començat a gravar entrevistes a experts (historiadors, economistes...) i exteriors a Barcelona i per diferents punts de Catalunya, però sobretot en escenaris de Ponent vinculats a aquella empresa familiar, la més important del país en la seua època, com la plaça Major de Tàrrega (on era la botiga de teles dels fundadors de la saga, a mitjans del XVIII), la casa canal de Mollerussa, el Salt del Duran, les comportes del canal al Tossal, a prop de Ponts, el pont de Ferro d’Agramunt, la via fèrria al seu pas per l’Urgell i la Segarra i la finca del Castell del Remei, on van posar en marxa ja fa més d’un segle un celler vinícola, que va ser el primer a embotellar el vi a tot Catalunya.
Així mateix, Pla va recordar que “Manuel Girona va ser diputat, senador, alcalde de Barcelona, comissari de l’Exposició Universal del 1888, president de l’Ateneu Barcelonès, impulsor de la carretera de Balaguer a Tàrrega o del Teatre del Liceu... i malgrat tot continua sent un gran personatge desconegut”.