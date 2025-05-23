CINE
Les bruixes del Pirineu s’‘exhibeixen’ a Canes
El curtmetratge Per bruixa i metzinera, del cineasta andorrà Marc Camardons –amb arrels familiars a Oliana i Ogern–, s’ha projectat aquesta setmana al festival de Canes, seleccionat a la secció Le Cinef. Es tracta del treball final de màster a l’Escac, de 24 minuts i rodat en català, en el qual Camardons parla de les llegendes sobre bruixes del Pirineu.
Amb un rodatge durant deu dies per valls a cavall de l’Alt Urgell i el Solsonès, el film recrea una atmosfera fantàstica i inquietant, arrelada a la memòria rural. La cinta posa el focus en “les tradicions familiars, la memòria rural i la reinterpretació del passat col·lectiu amb les llegendes populars del Pirineu com a teló de fons”, va explicar Camardons.
El curt compta amb dos protagonistes, que són actrius professionals, mentre que la resta del repartiment són gent dels pobles.