El Barça cau (1-0) a la final de la Champions contra l’Arsenal
Per un gol de Stina Blackstenius en el minut 75.
El Barça Femení ha caigut (1-0) davant de l’Arsenal anglès aquest dissabte a la final de la Lliga de Campions Femenina celebrada en el Estádio José Alvalade (Lisboa), per un gol de Stina Blackstenius en el minut 75.
El quadre blaugrana, que aspirava a un tercer títol seguit i quart en total, va veure frenat el seu regnat europeu davant d’un Arsenal que va alçar la seua segona corona després de la de 2007. El Barça va ser millor, va dominar i va generar molta sensació de perill i ocasions com per avançar-se, però no va tenir reacció al gol de la davantera sueca.