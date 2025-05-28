Catalunya prioritzarà la conservació de les pintures murals de Sixena i evitarà "cap decisió" que les posi en risc
El conseller de Presidència recorda que "molts experts" ja s'han pronunciat sobre els riscos d'un eventual trasllat dels frescos
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat "prudència" a l'espera que el Govern pugui analitzar la sentència del Tribunal Suprem sobre les pintures murals de Sixena, però ha garantit se'n prioritzarà la "integritat" i la "bona conservació". "No prendrem cap decisió que pugui perjudicar el manteniment i la integritat d'aquestes pintures", ha afirmat en declaracions abans de la reunió preparatòria de la Conferència de Presidents, que tindrà lloc a Barcelona el 6 de juny. Dalmau ha recordat que hi ha "molts experts" que ja s'han pronunciat advertint dels riscos d'un eventual trasllat dels frescos del Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'Aragó.
El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimecres la sentència que condemnava el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a retornar a Vilanova de Sixena (Osca) les pintures murals de la sala capitular del monestir.
Els magistrats consideren que el MNAC mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit, i, per tant, el cas no ha prescrit. El MNAC havia alertat que arrencar les pintures murals de la seva actual ubicació i traslladar-les al monestir originari podria malmetre-les greument.