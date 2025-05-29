SEGRE

Enric Orobitg comença a instal·lar el seu últim mural ceràmic a Verdú

REDACCIÓ

L’últim mural creació de l’artesà Enric Orobitg de Verdú es podrà veure en els propers dies instal·lat. Està inspirat en aquesta població de l’Urgell i en la seua antiga fira d’animals. Porta per títol Un somni perquè “parteix del somni d’un nen en els inicis de la humanitat i evoluciona cap als tradicionals treballs del camp i el poble de Verdú amb les seues cases, la torre del castell i fins i tot alguns dels seus veïns més il·lustres”.

