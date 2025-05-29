LLENGUA
Més espai per al català
El Centre de Normalització Lingüística de Lleida reclama a la Paeria una seu capaç d’acollir els seus 740 alumnes. En la primera reunió amb Larrosa, ahir
La creixent sol·licitud de certificats de llengua catalana dels últims anys ha desbordat la feina del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida, que fins fa tot just dos mesos tenia més de 300 persones esperant per accedir als seus cursos. Gràcies a la injecció de recursos aprovada el passat 25 de març per la conselleria de Política Lingüística, “hem pogut liquidar les llistes d’espera per als nivells Inicial i Bàsic 1 de català [malgrat que no del C2], i aquest trimestre estem oferint 37 cursos en modalitat presencial”, va assegurar ahir a SEGRE Balbina Escolà, directora del CNL de Lleida.
Des del 1991, l’entitat exerceix la seua activitat en un espai ubicat al carrer Governador Montcada, que “se’ns ha quedat obsolet”, va afirmar la directora. La seu tan sols disposa de dos aules i, a causa que atenen 740 alumnes per setmana (uns 20 per curs), es veuen obligats a repartir els cursos en altres espais de la ciutat, com el Centre Cívic L’Ereta, l’institut Màrius Torres o la seu d’Òmnium Cultural, entre d’altres. De cara al setembre, el CNL espera mantenir el màxim possible l’oferta actual de cursos. El centre de la capital del Segrià disposa en el dia d’avui de dotze tècnics.
Per la seua banda, l’equip directiu de l’entitat va reclamar ahir a la Paeria (com a membre fundador del CNL de la ciutat), en la seua primera reunió amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, una nova seu que s’adeqüi a les seues necessitats actuals. “Volem dignificar la llengua i l’espai on aprendre català”, va assenyalar Escolà. En la reunió també van ser presents la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i la Comissionada per la Llengua, Paquita Sanvicén. “Nosaltres ja treballàvem de costat amb la regidoria de Cultura, però esperàvem reunir-nos amb l’alcalde per explicar-li la nostra feina, que va molt més enllà dels cursos, i expressar-li una sèrie de demandes”, va explicar Escolà.
“Hem sortit de la reunió contentes i amb bones sensacions. Encara que no hem quedat en res en concret i ja sabem que l’administració no és gaire ràpida, estem estudiant les possibles propostes entre tots”, va concloure.