El Último de la Fila afegeix tres nous concerts a la seua gira de retrobament
Les entrades per a les noves dates es posaran a la venda aquest divendres 30 de maig després avui s'hagi penjat el cartell d'esgotades en les primeres cites
La mítica banda El Último de la Fila ha decidit ampliar la seva esperada gira de retorn amb tres nous concerts a Barcelona, València i Bilbao. Manolo García i Quimi Portet actuaran el 7 de maig a la capital catalana, el 5 de juny a Bilbao i el 9 de juliol a València, com a resposta a l'exhauriment immediat de les entrades pels primers concerts anunciats. Les localitats per a aquestes noves dates es posaran a la venda aquest divendres 30 de maig, mentre que les de Madrid estaran disponibles a partir del dilluns 16 de juny.
Els dos emblemàtics integrants del grup van revelar aquesta setmana els primers detalls de la seva gira de retorn prevista pel 2026. Durant els concerts, el duet es centrarà exclusivament en el repertori d'El Último de la Fila i dels seus grups predecessors, Los Burros i Los Rápidos, deixant de banda els temes de les seves carreres en solitari. La intenció dels músics és oferir un espai "d'esbarjo" per al públic, interpretant les cançons tal com les tocaven fa gairebé tres dècades.
Un retorn sense experimentacions
García i Portet han deixat clar que no pretenen "ressuscitar perennement" el grup, sinó oferir una sèrie de concerts de retrobament amb els seus seguidors. Els músics han destacat que interpretaran els temes en el seu format original, sense experimentacions ni modificacions respecte a com sonaven en l'època daurada de la formació. Per garantir la qualitat dels directes, el duet té previst dedicar un mes sencer a assajar abans del primer concert, que tindrà lloc el 25 d'abril a Fuengirola, donant així el tret de sortida a una de les gires més esperades del panorama musical.