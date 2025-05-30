ARTS
La carpa del circ Nilak, a Àger del 6 al 15 de juny
Amb companyies de teatre i activitats per a tots els públics
Àger acollirà del 6 al 15 de juny la carpa Nilak, un projecte d’arts circenses, de dansa i teatre que aposta per descentralitzar aquestes activitats de propostes en viu des dels grans nuclis urbans a l’àmbit rural. Després de col·laborar amb el festival Llavors de Balaguer els anys 2020 i 2021, el projecte Nilak es va estrenar el novembre del 2021 a Vilalba dels Arcs (Terra Alta), abans de plantar la carpa circense els anys següents a la Conca de Barberà, l’Alta Ribagorça (Vilaller) i el Pallars Sobirà (l’octubre passat a Rialp). Amb el suport de la diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació d’aquesta nova edició, en un acte amb la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el regidor de Cultura d’Àger, David Guiu, i un membre de Nilak, Oriol Escursell. Així, Àger acollirà actuacions, creacions i tallers de circ, dansa i teatre amb propostes per a tots els públics. Companyies com Manel Rosés, If Circus, La Baldufa i La Mula (en una preestrena del Festival Grec) seran algunes de les que visitaran aquest municipi de la Noguera, en un cartell d’activitats en el qual també col·laboraran entitats locals amb visites guiades, presentació de les revistes La Cabanera i La rara, observació astronòmica, jocs a la plaça, vermut-concert i una creació comunitària amb veïns.