L'Aragó diu que els seus tècnics "entraran" al MNAC si el museu no vol executar la sentència
Hernández admet que el trasllat de les pintures a Sixena és "delicat" però nega que hi hagi risc de malmetre-les
La consellera d'Educació, Cultura i Esports del govern de l'Aragó, Tomasa Hernández, ha manifestat aquest divendres que els seus tècnics "entraran" al MNAC si el museu no vol executar la sentència del Tribunal Suprem. En una entrevista a Els Matins de TV3, Hernández ha admès admet que el trasllat de les pintures a Sixena és "delicat" però ha negat que hi hagi risc que es malmetin. La consellera també ha dit que confien que el trasllat es produeixi "el més aviat possible amb total col·laboració per part del museu, que farà un trasllat impecable perquè estan preparats i saben com fer-ho".
Hernández ha explicat que amb la Generalitat han parlat amb el Gabinet del president i que encara s'està en un període de compliment voluntari de la sentència. "Veurem la voluntat d'executar-la i de la col·laboració entre el MNAC i el govern de l'Aragó de manera com s'executarà el desmuntatge i el trasllat i el muntatge a Sixena". La consellera ha reconegut que és una operació "delicada en si, com quan es van traslladar a Barcelona" i s'ha de fer amb "unes condicions determinades, amb els tècnics perfectament alineats perquè les pintures no pateixin cap deteriorament. Som conscients que tant el desmuntatge, com el transport com la tornada a muntar a Sixena exigeix uns requisits alts i tècnics de seguretat", ha assegurat.
Preguntada per si assumiran el risc de possibles danys a les obres, considera que "no hi ha tal risc, hi ha segments que han viatjat a Nova York i Londres, i dins del MNAC s'han mogut set vegades. És delicat i s'han de prendre mesures, però res més", ha conclòs.
La consellera ha insistit en el fet que el desmuntatge i el transport l'ha de realitzar el MNAC i ho ha de tenir estudiat i organitzat amb els seus tècnics. "Els nostres tècnics entraran en el supòsit que ells no vulguin executar la sentència". "No assumim el trasllat perquè ha estat una decisió judicial i la sentència diu que es va condemnar al MNAC al reintegrament al monestir de Sixena i això porta en si que ha de ser el MNAC", ha dit.
